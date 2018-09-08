Голлівудські зірки зробили заклик до Росії щодо Сенцова

Голлівудські зірки і журі 75-го Венеціанського кінофестивалю закликали російську владу не допустити смерті незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та звільнити його.

Про це повідомляє France24.

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Актриса Наомі Уоттс, актор і режисер Крістоф Вальц, разом з Гільєрмо дель Торо у п'ятницю попросили Кремль звільнити кінорежисера, який відмовляється від їжі у в'язниці на півночі Сибіру вже протягом 118 днів,

– мовиться в повідомленні.

Журі основного конкурсу 75-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з режисером Гільєрмо Дель Торо висловило стурбованість фізичним станом Сенцова.

У заяві мовиться, що Сенцов був "ув'язнений і відчув на собі тортури... після судового розгляду, який явно не поважав його право на захист".

До слова, раніше журналіст Рікард Йозвяк сповістив, що існує велика ймовірність того, що Олега Сенцова номінують на премію Сахарова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.