Голлівудський актор Еван МакГрегор офіційно подав на розлучення після 22 років шлюбу

Голлівудський актор Еван МакГрегор, відомий за роллю Обі-Вана Кенобі у космічній сазі "Зоряні війни", офіційно подав на розлучення із Ів Мавракіс, з якою перебував у шлюбі 22 роки. Чутки про їхнє розлучення ширилися ще з минулого року, однак підтвердилися лише зараз.

У жовтні 2017 року громадськість вразила новина про розлучення, здавалося б, однією з найміцніших голлівудських пар – Евана МакГрегора та Ів Мавракіс – через 22 роки. Офіційне розлучення пара отримала лише зараз.

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До видання TMZ потрапив документ, в якому написано, що причиною розлучення стали "непримиренні розбіжності". Крім цього, в ньому зазначено, що 46-річний Еван хоче отримати спільну опіку над їхніми дітьми: Кларою, Естер, Джамійаном і прийомною дочкою Анук. Що ж стосується Мавракіс, то вона буде домагатися одноосібної опіки, але з дозволом батькові відвідувати дітей.



Еван МакГрегор та Ів Мавракіс

Новина про розлучення Евана і Ів з'явилася відразу після того, як в мережі опублікували фото, на яких актор цілується зі своєю колегою – зіркою серіалу "Фарго" (Fargo) Мері Елізабет Уінстед.

Володар "Золотого глобуса-2018", який подякував в своїй переможній промові і колишній дружині, і нинішній коханій, припинив приховувати роман з останньою в листопаді минулого року. Тоді пару помітили під час прогулянок по вулицях Лос-Анджелеса.



Еван МакГрегор та Мері Елізабет Уінстед

Еван МакГрегор, нагадаємо, познайомився з Ів Мавракіс в 1995 році на зйомках серіалу "Королівський адвокат Кавана", в якому актор виконав епізодичну роль, а Мавракіс виступила художником-декоратором. Стосунки пари розвивалися настільки стрімко, що 22 липня того ж року вони зіграли весілля.

Про особисте життя нової обраниці МакГрегора Мері – Елізабет Уінстед – відомо, що у травні 2017 року вона розійшлася зі своїм чоловіком, режисером и телевізійнім сценаристом Райлі Стірнсом, з яким пробула у шлюбі сім років.