Голлівудський актор Кріс Гемсворт кумедно станцював на пляжі: відео
Австралійський актор Кріс Гемсворт, відомий за роллю Тора в однойменному фільмі, станцював запальний танок на пляжі.
Як відомо, актор разом з дружиною та трьома дітьми відпочиває в Австралії. Відео та фото відпустки Кріс Гемсворт публікує на сторінці в соціальній мережі Instagram.
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В одній з публікацій голлівудський актор грає зі своєю донькою. Раптом Кріс Гемсворт починає танцювати, чим неабияк розсмішив своїх рідних та прихильників.
Це справжнє мистецтво і оригінальний стиль, який я розробив,
– прокоментував відео актор.
Окрім танців, Кріс Гемсворт займається серфінгом зі своєю донькою, називаючи її своїм тренером.
Хто такий Кріс Гемсворт?
Це відомий актор, який дебютував у 2002 році в серіалі "Гвен Джонс – учениця Мерліна". Згодом Кріс Гемсворт зіграв у кінострічках "Зоряний шлях", "Тор", "Канікули", "Ідеальна втеча", "Месники", "Невловимі". Чоловік одружений з іспанською акторкою Ельзою Патакі, з якою виховує трьох дітей.