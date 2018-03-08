Голлівудський актор Кріс Гемсворт кумедно станцював на пляжі: відео

Австралійський актор Кріс Гемсворт, відомий за роллю Тора в однойменному фільмі, станцював запальний танок на пляжі.

Як відомо, актор разом з дружиною та трьома дітьми відпочиває в Австралії. Відео та фото відпустки Кріс Гемсворт публікує на сторінці в соціальній мережі Instagram.

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В одній з публікацій голлівудський актор грає зі своєю донькою. Раптом Кріс Гемсворт починає танцювати, чим неабияк розсмішив своїх рідних та прихильників.

Це справжнє мистецтво і оригінальний стиль, який я розробив,

– прокоментував відео актор.

Окрім танців, Кріс Гемсворт займається серфінгом зі своєю донькою, називаючи її своїм тренером.

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 6 Бер 2018 р. о 3:15 PST

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 6 Бер 2018 р. о 1:44 PST

Хто такий Кріс Гемсворт?

Це відомий актор, який дебютував у 2002 році в серіалі "Гвен Джонс – учениця Мерліна". Згодом Кріс Гемсворт зіграв у кінострічках "Зоряний шлях", "Тор", "Канікули", "Ідеальна втеча", "Месники", "Невловимі". Чоловік одружений з іспанською акторкою Ельзою Патакі, з якою виховує трьох дітей.