Голлівудській акторці запропонували стати ведучою на Євробаченні 2019

Зірка фільму "Чудо-жінка" Галь Гадот отримала несподівану пропозицію вести міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019. Ізраїльська акторка, за інформацією ЗМІ, поки не погодилась на творчий експеримент.

Як відомо, 12 травня у португальському Лісабоні відбувся фінал конкурсу Євробачення 2018. Представники 26 країн змагались за першість у шоу. За результатами голосування журі та глядачів, переможцем пісенного конкурсу стала Нетта Барзілай. Відтак у 2019 році Євробачення відбудеться в Ізраїлі.

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Країна вже почала підготовку до вокального конкурсу. Влада Ізраїлю вже оголосила, що Євробачення 2019 відбудеться не в столиці держави – Тель-Авіві, а в Єрусалимі. Окрім цього, визначились із датою проведення конкурсу. Півфінали Євробачення 2019 відбудуться 21 і 23 травня, а головне шоу проведуть 25 травня.

Організатори також подбали і про ведучих конкурсу. На пісенний захід міжнародного рівня вже запросили популярну голлівудську акторку Галь Гадот. На офіційне звернення "Чудо-жінка" наразі не відповіла.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 14 Тра 2018 р. о 12:54 PDT

За інформацією видання Times of Israel, інсайдери впевнені, що зірка відмовиться від пропозиції, щоб не загострювати конфлікт на Близькому Сході.

Варто зазначити, що ізраїльська акторка вболівала за Нетту Барзілай. Після перемоги співачки на Євробаченні 2018 голлівудська зірка написала захоплений допис, в якому привітала артистку з відзнакою.

Я дуже рада за Нетту! Вітаю з перемогою на Євробаченні 2018! Ви показали справжнє диво жінок. Так багато істини, впевненості і таланту. Ви дуже оригінальні, тому приносите світу прекрасне світло,

– написала Галь Гадот.

Хто така Галь Гадот?

Ізраїльська модель та акторка. Зірка отримала чималий успіх в Голлівуді та оселилась в США. Галь Гадот зіграла ролі в фільмах "Форсаж", "Чідо-жінка", "Шпигуни по сусідству", "Ліга справедливості". У 2009 році зірка вийшла заміж за бізнесмена Яроном Версаном. Подружжя виховує двох доньок.