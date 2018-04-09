Голлівудський "гладіатор" Рассел Кроу продає свої речі: відома причина

Знаменитий голлівудський актор Рассел Кроу вирішив влаштувати масштабний розпродаж власних речей після розлучення. Для цього знаменитість обрав популярний аукціонний дім Sotheby's.

Як повідомляє The New York Times, актор виставив свої речі на продаж через 5 років після розлучення з Деніель Спенсер. Таким чином Рассел Кроу вирішив позбутись зайвих спогадів та розпочати життя з чистого аркуша.

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Для аукціону актор вибрав дату 7 квітня. Цей день для 54-річного Рассела Кроу має подвійне значення, адже це дата його народження та день укладання шлюбу з Деніель Спенсер. Після затяжного оговтання через розрив 10-річних подружніх стосунків Рассел Кроу вирішив перетворити "сумну ситуацію в щось радісне. Відтак зірка Голлівуду влаштував аукціон, давши йому промовисту назву "Мистецтво розлучення".



Аукціон речей Рассела Кроу

На продаж актор виставив легендарні обладунки та колісницю, які були у фільмі "Гладіатор", пам'ятні сувеніри зі знімальних майданчиків, гітари, плакати його кінострічок, твори австралійського мистецтва та навіть шкіряні боксерські труси з фільму "Нокдаун".



Обладунки головного героя фільму "Гладіатор"



Колекція гітар Рассела Кроу

Окрім цього, прихильники мають змогу придбати премію "Греммі" Джонні Кеша, яку він отримав 1986 року, бронзову статую гравця в крикет Дональда Бредмена та череп динозавра, який Рассел Кроу придбав у Леонардо Ді Капріо.

За всі речі актор отримав 3,7 мільйона доларів. Всього Sotheby's отримав від Рассела Кроу 200 лотів. Найдорожча річ з розпродажу – авто марки Mercedes S, який був частиною весільного кортежу зірки. Всі виручені кошти Рассел Кроу передав благодійній організації в Сіднеї, яка дає музичну освіту дітям з неблагополучних родин.



Найдорожчі лоти аукціону Рассела Кроу

Хто такий Рассел Кроу?

Це знаменитий голлівудський актор з Нової Зеландії, який зіграв головні ролі в фільмах "Три дні на втечу", "Ной", "Гладіатор", "Ігри розуму", "Велика гра". За свою майстерність Рассел Кроу був нагороджений преміями "Оскар" та "Золотий глобус".