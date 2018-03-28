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Голлівудського актора Еда Вествіка звинуватили у згвалтуванні

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Ед Вествік: нове звинувачення в згвалтуванні
Ед Вествік: нове звинувачення в згвалтуванні / Фото із соцмереж

Знаменитого британця Еда Вествіка, відомого за ролями в серіалі "Пліткарка" та фільмі "Як вийти заміж за мільярдера", звинуватили у згвалтування. Одразу 4 жінки розповіли, що стали жертвами сексуального домагання.

Про це повідомив представник офісі окружного прокурора Лос-Анджелесу, передає The DeadLine.

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Ще з 2017 року правоохоронці встановлюють, чи насправді популярний актор винний у злочинах проти жінок. Наразі ж Ед Вествік перебуває під слідством. Імена жертв згвалтування не розголошують.

Я підтверджую, що справу Еда Вествіка передали в наш офіс. Вона зараз розглядається. Окружна прокуратура не розголошує імена жертв і, відповідно, не може надавати жодної інформації щодо постраждалих,
– розповів прокурор.

Зазначимо, що це не перше гостре звинувачення Еду Вествіку. Раніше актриса Крістіна Коен офіційно заявила, що чоловік її згвалтував. Окрім цього, молода акторка Орелі Вінн повідомила, що вона стала ще однією жертвою сексуальних домагань Еда Вествіка. Всі звинувачення зірка серіалу "Пліткарка" спростував. Наразі ж слідчі розглядають 4 заяви та допитують актора.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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