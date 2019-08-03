Голобородько VS Зеленський: чим встиг прославитись Андрій Богдан

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

"Відставка" Андрія Богдана

В четвер, 1 серпня, як грім серед ясного неба, усіх приголомшила новина – керівник Офісу Президента Андрій Богдан іде у відставку. Цю новину, посилаючись на власні джерела в Офісі Президента, одночасно оприлюднили усі видання.

Чим запам'ятався Андрій Богдан на посаді голови Офісу Президента?

Усі поширили нібито заяву, яку нібито Богдан написав нібито власноруч. Щоправда, у ній було дуже дивне формулювання як для юриста. А ще у документі не видно ні дати, ні підпису.



Заява Богдана про відставку / Фото 24 каналу

Водночас прес-служба президента не дає ніяких пояснень. Люди з команди президента кажуть, що нічого не знають і чуток не коментують.

І ось саме в цей момент починають множитись версії – а може Богдана вкрали, а може навіть разом з президентом. Або так – вони, як в серіалі, домовлялись про західні кредити і зайвого випили.

Дивіться фрагмет зі серіалу "Слуга народу":

От же ж цікаво подивитися на них, коли вони прокинуться і все це почнуть згадувати. Ще одна версія – це можливе підвищення Богдана.

Реакція українців

Українці мають хороше почуття гумору. Тож одразу почали жартувати на цю тему. Богдана порівнюють з доцентом з "Джентльменів удачі", нареченим, який тікає з весілля. Однак найчастіше згадують давній конфлікт з Віталієм Кличком, мовляв, "что ж ти фраер сдал назад".

Дивіться реакцію соцмереж на "відставку" Андрія Богдана:

І підстави для жартів про Кличка дає сам Богдан. Замість того, аби прокоментувати чутки про власну відставку, а від нього усі цього вимагали, він постив на своїй сторінці у Facebook жарти про мера Києва.

Тож саме на цій версії про відставку я і зупинюсь більше детально.

Стосунки Богдана з Кличком

Андрія Богдана призначили на посаду голови Офісу Президента попри його зв'язки зі скандальним олігархом Ігорем Коломойським. Закрили очі і на те, що Богдан був люстрований, кажуть, що саме через це і перейменували Адміністрацію Президента в Офіс Президента.



Андрій Богдан

Крім того, не взяли до уваги і дружні зв'язки Богдана з колишнім заступником голови Адміністрації Президента Януковича Андрієм Портновим. В кінець кінцем не зважали навіть на застереження американців. Нагадаю, саме про зустріч з президентом США Дональдом Трампом зараз намагається домовитись Володимир Зеленський.



Андрій Портнов

І ось кілька тижнів тому, почали розповсюджуватись чутки про звільнення міського голови Києва з посади голови Київської міської державної адміністрації. А 30 липня, сам керівник Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив правдивість цих чуток.

Законні підстави звісно є, адже Київ – це єдине місто, де Міська рада не має власного виконкому, замість нього існує КМДА. І те, що Кличко поєднує посади мера Києва і голови Державної адміністрації – це скоріш традиція або домовленість. Проте цілком справедливо це сприймається багатьма експертами, як втручання у місцеве самоврядування.



Віталій Кличко

Один з аргументів на користь звільнення Віталія Кличка з посади – це корупція, яку той не може контролювати.

Але ось тут цікава річ: ще минулого тижня з розслідування журналістів проекту Bihus.info стало відомо, що Богдан і сам пов'язаний з київським забудовником Андрієм Вавришем, за яким, як стверджують журналісти, тягнеться шлейф сумнівних забудов. Нагадаю, саме Андрій Вавриш презентував проект концепції переїзду Офісу президента з Банкової в Український дім.



Андрій Вавриш

Висновки з цієї історії робіть самі, але Віталій Кличко образився і звернувся до президента України. У звичному для Зеленського форматі – відеозвернення.

А потім використав свої закордонні контакти і поїхав до, як він каже, старого друга, колишнього мера Нью-Йорку і адвоката президента США Рудольфа Джуліані. Де вони обговорили ситуацію в Україні. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування.

В ситуацію ще вліз Олег Ляшко і Олександр Онищенко, але з тими усе ясно, вибори вони програли і їм зараз аби десь засвітитись. А ось для чого на їхні коментарі реагував Андрій Богдан – не ясно.

"Мда. Шо делать?" – написав Андрій Богдан у себе на сторінці в Facebook. А після день подумав над цим питанням і вже 1 серпня з'явилась нібито заява, про нібито звільнення.

Тож зважаючи на усю цю історію, експерти не безпідставно припускають, що відставка Андрія Богдана – це вимога американської сторони, яку необхідно виконати Зеленському для зустрічі з Трампом.

Насторожує лише одне – чому так довго не було офіційних коментарів. Лише через 17:00 після публікації нібито заяви президент підтвердив, що вона справжня. В цій президентській заяві мало пояснень. Тож кожен може обрати для себе ту версію, яка йому подобається більше.

Навчання "Слуги народу" у Трускавці

Інша тема про яку говорять весь тиждень – це школа депутатів у Трускавці. І яких тут тільки жартів не придумали.

Дивіться реакції українців на навчання майбутніх депутатів у Трускавці:

Хоча, якщо серйозно, я не бачу ні найменших приводів для іронії. Навчання – це завжди добре. Звісно за тиждень не можна вивчити економіку, право, регламент Ради, основи міжнародний або гуманітарної політики. Але точно можна зрозуміти обсяг майбутньої роботи і провести певного роду командотворення.

Партія "Слуга народу" стала лідером виборів до ВР із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82% Окрім того, "Слуга народу" лідирує за кількістю переможців на мажоритарних округах – 130 місць.

Саме на команду і хочеться звернути увагу. Один з обраних депутатів передав журналістам аудіозапис, так би мовити, мотиваційної промови одного з народних обранців Потураєва.

Аудіозапис промови Микити Потураєва:

Саму промову сприйняли по-різному. Але мені цікаво більше те, що вона з'явилась у медіа. Зважаючи, що це другий злив з команди президента за тиждень – над командною дисципліною чинному президенту треба попрацювати.