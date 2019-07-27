Голобородько VS Зеленський: кандидати у нардепи від "Слуги народу" пояснили чому пішли у Раду

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

22 липня 2019 року українці прокинулись у новій реальності. Вперше за історію незалежної України у Верховній Раді буде однопартійна пропрезидентська більшість. Це відкриває перед українцями колосальні можливості, разом з тим, постають величезні ризики.

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Українці зробили свій вибір і у ЦВК вже порахували наші голоси: партія "Слуга народу" взяла понад 43% та перемогла у 130 мажоритарних округах із 199. Тож за підсумками у парламенті президентська фракція матиме понад 250 місць.



Оголошення результатів у штабі "Слуги народу"

Якщо ще в день голосування у передвиборчому штабі партії говорили про можливу коаліцію для формування уряду, то вже в після стало очевидно, що вона не потрібна. А якщо хто і піде в коаліцію до "Слуги народу", то займе там місце весільного генерала. Адже президенту вистачає і власних штиків у парламенті для формування Кабміну.

Тобто вже за місяць уся повнота влади в країні буде в руках однієї політичної сили. І у президента не буде навіть теоретичної можливості сказати, що "буде новий уряд".

У буквальному сенсі слова уся відповідальність, за усе, що відбуватиметься у державі лежатиме персонально на президенті іменем якого до парламенту пройшли нові обличчя. Думаю сам Володимир Зеленський це чудово розуміє. Тож на цьому тижні він вже зібрав усіх майбутніх "Слуг народу" в себе на Банковій щоб познайомитись та повідомити їм новину: хто не збирається служити народу, то "роботи в них більше немає".



Володимир Зеленський

А щоб молоді політики усвідомили усю глибину наших глибин, усі 254 обранці відправляються в Трускавець на тижневу школу депутата. Це буде, умовно кажучи, інструктаж з посадових обов'язків і техніки безпеки.

Яка мета депутатів від партії "Слуга народу"

З позицією президента ми розібрались: він від депутатів буде вимагати ефективної роботи. А ось з якою метою ці люди йдуть до парламенту, я вирішив запитати у них особисто. Ну ось до прикладу №1 списку партії Дмитро Разумков.

Я дійсно хочу змінити ту ситуацію, яка склалася з системою, яка є в нашій країні, а також й в парламенті,

– заявив Разумков.

Благородна мета, якщо окрім популярних у суспільстві рішень, як то скасування недоторканності і закон про імпічмент, ще й найближчим часом будуть прийняті закони, що врегулюють питання підсудності справ у антикорупційному суді, повернуть кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та перезапустять НАЗК. Тоді можна буде вважати, що Дмитро Разумков був щирим.

Дмитро Разумков

А от №7 списку, Олександр Корнієнко пояснив так, чому вирішив піти у Верховну Раду: "У мене запас віри в те, що ці зміни зробить хтось замість, скінчився".

Звучить дуже гарно, а вже у кінці серпня на початку вересня ми побачимо кого ж призначать на міністерські посади, хто стане новим прем'єром. Якщо це будуть справді незалежні професіонали потиснути руку Олександра Корнієнка, якою він натисне кнопку "за них" у сесійній залі буде одне задоволення.

Галина Янченко, яка є №5 у списку партії, має таку мотивацію: "Я вирішила, що настав напевно час взяти відповідальність на себе. Ми знаємо, що потрібно робити".



Галина Янченко

Вже 15 вересня 2019 року новий Кабмін має передати на розгляд в Раду проект державного бюджету України на наступний рік. Це один з основних документів за яким живе держава. Подивимось, на що будуть виділені кошти, які статті фінансуватимуться, хто отримає державні дотації і субвенції. І тоді стане зрозуміло чи справді нові депутати знають, що робити.

А ось №8 списку партії "Слуга народу" – Анастасія Красносільська йде в Раду, бо: "я бачу достатньо серйозне вікно можливостей".



Анастасія Красносільська

Анастасія відома активістка і атикорупціонерка. Тож вона як ніхто знає, яку шкоду наносять Україні олігархи. Вже протягом вересня ми побачимо, що відбуватиметься з монополіями Ахметова в енергетиці, або облгазами Фірташа, чи зможе і далі Медведчук контролювати ринок дизельного палива і скрапленого газу. Усі ці питання в час збору урожаю та початку опалювального сезону дуже важливі.

Я спитав про особисту мотивацію і у генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка, який йде у раду №9.

Ніколи ще не було такого вікна можливостей, яке відкривається зараз, – пояснив Олександр Ткаченко.

Ткаченко теж побачив вікно можливостей. І у нього справді є можливість стати автором законів, що покладуть край залежності засобів масової інформації від грошових мішків, які їх фінансують. Бачення як цього досягнути у народного обранця ніби то є. Тож, сподіваюсь,що можемо чекати результату вже найближчим часом, адже вікно можливостей не буде відкрите вічно.

Найбільш конкретним з опитаних виявився Давид Арахамія №3 у списку партії. "Довести до кінця реформу армії. В мене є особистий план – п’ять мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій", – заявив Арахамія.



Давид Арахамія

І я не маю ні найменшого сумніву, що Давид Арахамія добре знає про потреби армії, більш того він точно знає про те, що треба зробити аби інвестиційний клімат став привабливим для іноземного капіталу.

Іноземці принесуть гроші в Україну тільки тоді коли тут запрацюють закони. І першим індикатором буде обіцяне президентом щодо усіх саджати.

Тільки не просто саджати усіх неугодних, а саджати за діло. Обшуки на підприємствах 5 президента Порошенка і виклик його на допит у Державне бюро розслідувань вже дуже скоро покажуть, які справжні наміри нової влади.

А якщо відверто Україні, як повітря, необхідно перезапустити судову реформу, реформу прокуратури і поліції. Якщо це відбудеться, можна буде повірити у щирість слів не тільки депутатів, а і самого президента.

Крім перелічного є ще купа питань, які чітко покажуть не тільки щирість намірів, а і рівень професіоналізму нової влади: продовження чи згортання децентралізації, реформа освіти і медицини, пенсійна реформа, в решті-решт реформа державного апарату. У команді президента мене запевнили що вже підготували купу законопроектів. І вже буквально за місяць ми матимемо можливість оцінити якість цих законів.

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Мені, як і більшості Українців, хочеться вірити, що приймаючи рішення нова влада буде демонструвати по-справжньому державницьку позицію і не піддасться спокусі абсолютної влади. А про те, як буде в реальності ви зможете дізнатись на 24-му каналі, адже щосуботи я Антон Голобородько розповідаю, що відбувається насправді.