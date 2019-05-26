Голобородько VS Зеленський: якими діями встигнув розчарувати новий президент

Голобородько про Голобородько. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Кінопрезидент Василь Голобородько – точніше його реальний прототип, шоумен Володимир Зеленський – дійсно втрапив в історію. І ми усі разом з ним. І я, Антон Голобородько – теж.

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Погодьтесь, що такого ми зовсім не очікували. Шоумен і бізнесмен Володимир Зеленський просто увірвався в нашу реальність.



Екранний герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько та журналіст 24 каналу Антон Голобородько

Цей тиждень переконав навіть найбільших прихильників гумору – чорного чи зеленого – що жарти скінчилися.

За перших сім днів новий президент зробив:

розпустив Верховну Раду і призначив дочасні вибори, наказав звільнити силовиків, порадив самознищитися уряду, призначив на топові державні посади дуже цікавих людей, забув внести у Верховну Раду Закон про імпічмент, який мав стати однією з перших його ініціатив.

У своїй передвиборчій кампанії Володимир Зеленський наобіцяв нам країну мрії. Та без провладної коаліції в Раді та лояльного уряду – шансів у нього немає. Він прекрасно це розуміє і часу чекати до осені в нього також нема. Тому він вирішив брати биків за роги та розпускати Раду.

Зараз підтримка його напіввіртуальної партії "Слуга народу" майже 44%. З такими рейтингами на хвилі народної любові та ейфорії Зеленський може запросто отримати в Раді власну більшість.

Звісно, депутати пручаються і торгуються. І тут нас обманюють вдруге, бо пам'ятаєте, як у свої промові в парламенті президент обіцяв зробити відкрити списки. Проте вже за добу Володимир Зеленський вступає в так звані консультації з лідерами фракцій і погоджується на компроміс – ліквідувати мажоритарку, але зберегти закриті списки.



Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і призначив дочасні вибори

Ясно, що для "Слуги народу" це вигідно – без мажоритарки рейтинг партії Зеленського легко конвертується у 230 мандатів, тобто парламентську більшість. І навіть, якщо щось піде не так, він отримає найбільшу фракцію, якій достатньо буде підтримки будь-якої найменшої "дружньої" сили. Відповідно Зеленський запросто зможе провести через Раду будь-які рішення, призначення і отримати зручний Кабмін.

Далі ще цікавіше. Володимир Зеленський стикається з першим парламентським "кидаловом". На консультаціях голови фракцій обіцяють компромісний президентський закон підтримати. За ніч у президента написали 450 сторінок законопроекту. Проте вже наступного дня Рада його саботує та навіть не розглядає.

Володимир Зеленський лишається у виграші хоч так, хоч так. Тепер він може сміливо посипати попелом голови депутатів і казати, що стара система пручається змінам.

Втім, певні проблеми для "Слуги народу" ця ситуація таки створює. У Зеленського немає людей в регіонах і на мажоритарні округи шукати їх доведеться в авральному режимі.

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За чинною схемою, він може отримати з сотню крісел в Раді за списками і не менше йому доведеться набрати по мажоритарним округам. А там, нагадаю, потужних кандидатів у нього нема. Проте потяг вже не зупинити. Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

Якщо переможної перемоги на округах "Слуга народу" не отримає, його фракції доведеться шукати союзників. Зараз в Раду можуть пройти "Опозиційна платформа за життя" Віктора Медведчука–Юрія Бойка–Вадима Рабіновича, "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Сила і честь" Ігоря Смєшка та "Голос" Святослава Вакарчука.



Які партії можуть пройти у Раду

З кимось президенту і його молодій команді доведеться домовлятись. З ними або з їх власниками і спонсорами-олігархами. І ось тут, ми доходимо до найцікавішого. Головне питання усієї кампанії – чи справді Зеленський незалежний від олігархів? І цього тижня ми отримали певну відповідь.

Перших призначень президента усі чекали щоб переконатись, чи справді він незалежний. І ось головою Адміністрації Зеленський призначає Андрія Богдана. Того самого, який навіть в день призначення ще залишається адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.



Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан

За збігом обставин, той якраз напередодні інавгурації після двох років вимушеної "імміграції" повертається в Україну і заявляє, що наступні 5 років збирається прожити тут.

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Андрій Богдан працював в уряді Азарова і за це потрапив під люстрацію. Мін'юст стверджує, що він не має права займати цю високу посаду. Богдан же так не думає.

Давайте відверто. Якби у мене чи у вас була задача призначити голову власної Адміністрації, чи призначили б ви людину з такими репутаційними плямами? Я ні.

Який висновок мають зробити виборці з цього призначення? Зеленський не має компетентних людей? Чи йому доступно пояснили, кого треба призначити? Мабуть, в цьому одна з головних проблем Зеленського – посад багато, а друзі закінчаться швидко.



Вся президентська рать: кого призначив Зеленський

В кінці кінців, якщо на голову Адміністрації Президента не знайшлось людини без шлейфа, то де будуть шукати сотню пристойних кандидатів на округи і в списки. Запит на нові обличчя в суспільстві – шалений. Людей скоро почнуть "знімати з потягів і відправляти в Верховну Раду і Кабмін".

Нові обличчя це круто, але в такі стислі терміни – 2 місяці до виборів – це ще й небезпечно. Ми ризикуємо побачити там такі "нові" обличчя, що Андрій Богдан буде видаватися нам янголом.

А як вам перший заступник голови СБУ, керівник того самого відділу К, який має боротись з корупцією? Зеленський призначає туди свого друга Івана Баканова. Відтепер боротись з корупцією буде найкращий друг президента – це вже само по собі цинічно. Проте, президент взагалі обіцяв ліквідувати це демонічне управління, як не потрібне.



Перший заступник голови СБУ Іван Баканов

Ось таким був перший тиждень шостого президента. Володимир Зеленський довів, що здатен приймати жорсткі рішення, але вже натякнув, що виконає далеко не всі обіцянки. Наступні 5 років обіцяють бути цікавими та заплутаними.

Я, Антон Голобородько, журналіст, не президент, буду уважно стежити за кроками президента Володимира Зеленського. І ви разом зі мною щотижня на 24 каналі. Бо хоча б один Голобородько у цій країні таки має бути слугою народу.