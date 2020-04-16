Голод теж може бути, – російський журналіст сказав, що чекає на економіку РФ через COVID-19
У світі зафіксовано вже понад 2 мільйони захворювань на коронавірус. Через пандемію економіка різних країн світу зазнала потужного удару. Не виключенням стала й Російська Федерація.
Російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав, що на російську економіку чекають погані часи. Адже частина малого та середнього бізнесу просто не виживе.
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"Значна частина малого і середнього бізнесів просто помре, безповоротно. Є надія на те, що коли все внормується, то малий та середній бізнеси, він як трава – почне сам по собі рости. Але проблема в тому, що грошей не буде на першочергові старти", – зазначив він.
Я чекаю на достатньо песимістичний варіант аж до голоду, таке теж може бути. З урахуванням того, що влада взагалі не збирається допомогати людям, як це роблять у європейських країнах,
– заявив Яковенко.
Російський журналіст про наслідки COVID-19 у Росії:
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