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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Голод теж може бути, – російський журналіст сказав, що чекає на економіку РФ через COVID-19

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      Наслідки коронавірусу у Росії / Колаж 24 каналу

      У світі зафіксовано вже понад 2 мільйони захворювань на коронавірус. Через пандемію економіка різних країн світу зазнала потужного удару. Не виключенням стала й Російська Федерація.

      Російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав, що на російську економіку чекають погані часи. Адже частина малого та середнього бізнесу просто не виживе.

      До слова У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відео

      "Значна частина малого і середнього бізнесів просто помре, безповоротно. Є надія на те, що коли все внормується, то малий та середній бізнеси, він як трава – почне сам по собі рости. Але проблема в тому, що грошей не буде на першочергові старти", – зазначив він.

      Я чекаю на достатньо песимістичний варіант аж до голоду, таке теж може бути. З урахуванням того, що влада взагалі не збирається допомогати людям, як це роблять у європейських країнах,
      – заявив Яковенко.

      Російський журналіст про наслідки COVID-19 у Росії:

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Бізнес Гроші Новини Росії
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