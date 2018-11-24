Голодомор в Україні: як світ дізнався про страшні злочини радянської влади

24 листопада Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року.

Про кількість жертв і досі сперечаються історики з демографами. Голод навчив українців не лише робити запаси на "чорний день", але й мовчати. Оскільки за правду про це можна було поплатитися життям.

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Одним з перших, хто наважився світу розповісти про трагедію був британський журналіст – Гарет Джонс. І за це поплатився життям. Його колега також знав про голод, але у своїх публікаціях заперечував. І за брехню навіть отримав престижну премію

Аби утримати на плаву доведену до ручки економіку більшовикам потрібна була валюта. Оскільки Захід радо купував у Союзу зерно, то в українських селян забирають майже весь урожай. Проте війна за хліб переросла у війну з українцями. Бо ті пручалися хлібозаготівлям. Аби покарати непокірних – забирали взагалі усе їстівне.

Щоб прогодувати сім'ю люди змушені були йти в колгоспи. Там за роботу давали трохи хліба.

Спочатку у селах зникли домашні тварини, потім ворони і горобці. Харчувалися тим, що знаходили – корінці, жолуді, здирали кору з дерев. Радянська влада тоді все старанно приховувала. Проте чутки за кордон все ж таки долітали. Коли іноземні журналісти приїжджали до України аби побачити все на власні очі – для них влаштовували показуху.

В кожну хату щось приносили, щоб було їсти. Прийшли в хату, з печі курку витягли – от все є,

– згадав про показуху Микола Муха, який пережив Голодомор 1932-1933 років.

Проте у березні 1933 року 28-річному журналісту з Уельсу Гарет Джонс вдалося розказати світові правду. Для цього йому довелося піти на хитрість. Він приїхав до Союзу і він запевнив, що хоче відвідати завод у Харкові. Аби написати про успішну індустріалізацію.



Гарет Джонс

Проте на пів шляху до міста зійшов з потяга у селі. Побачене там шокувало його.

Всі – опухлі від голоду", і одне слово вбивалося у мою пам’ять у кожній розмові. Це слово було "голод". Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати,

– писав Гарет Джонс.

"Про голодомор писали, проте здебільшого все було анонімно, ніхто під матеріалами не підписувався, а саме Гарет Джонс був чи не першим хто написав своє ім'я і відкрито почав про це говорити", – розповіла редактор збірки статей Гарета Джонса Олена Тищук.

Гарет Джонс опублікував свої матеріали у виданні The New York Times по приїзду з України. Там він вказав на насильни­цький характер голоду. Через публікації статті Гарету заборонили в'їзд до Союзу.

Світ знав про Голодомор. Знав завдяки таким, як Гарет Джонс. Проте світ був заклопотаний своїми проблемами. Він з радістю купував дешеве зерно від Радянського Союзу не дивлячись на те, що це зерно було дуже дорогим, адже за нього заплатили мільйонами українських життів,

– заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

В той же час інший журналіст Волтер Дюранті, який був власним кореспондентом газети New York Times у Москві, наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах. За серію репортажів з СРСР він здобув престижну Пулітцерівську премію в журналістиці.

А от Гарета Джоунса у 1935 році загадково убивають під час відрядження в Маньчжурії. До його загибелі були причетні радянські спецслужби, припускають його родичі, які провели власне розслідування.

На честь людини, яка ціною свого життя донесла світові правду про Голодомор, в Інституті національної пам'яті пропонують назвати вулицю. А ще запровадити журналістську премію імені Гарета Джонса.

А зовсім недавно спільно з поляками і британцями завершили про нього знімати фільм. Прем'єра в нашій країні запланована на 2019 рік.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Він був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.