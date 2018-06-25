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Голодування за сина: мати Примова за шість днів схудла на три кілограми

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Мати Примова за шість днів голодування схудла на три кілограми
Мати Примова за шість днів голодування схудла на три кілограми / Крымская солидарность

Шостий день поспіль в окупованому Криму голодує матір бранця Кремля Раїме Примова. За цей період жінка втратила три кілограми.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність" у Facebook.

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Жінка відвідала терапевта та здала аналіз крові. Лікар радить їй припинити голодування. Раїме Примова має другу групу інвалідності, у неї відсутня одна нирка.

У Раїми Примової сьогодні день народження, їй виповнилося 68 років. Найкращим подарунком для неї було б повернення її сина додому,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Нурі Примов – в першій "хвилі" у списках на візит, який подала Україна російській стороні.

Нагадаємо, 68-річна Раїме Примова вимагає, що її сина Нурі Примова внесли в списки на обмін. Вона написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. Нурі – громадянин України, фігурант севастопольської справи "Хізб ут-Тахрір" перебуває в російській колонії. У вересні минулого року суд в Ростові-на-Дону дав фігурантам справи п’ять років виправної колонії загального режиму. 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму голодування
Джерело: 24 канал
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