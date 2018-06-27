Голодування заради історії: київська активістка тиждень бореться за музей на Поштовій

Київська активістка просто неба на Поштовій площі оголосила про голодування. У такий радикальний спосіб намагається зберегти археологічні знахідки часів Київської Русі.

Скандал навколо будівництва торгового центру на Поштовій площі триває вже 4 рік. Археологи розкопали унікальні цікавинки, яким більше тисячі років, а бізнесмени хочуть все це забудувати сучасними торгівельними центрами. Київрада прийняла рішення –створити там музей Київської Русі, утім угоду з торгівельним центром не розірвала.

Читайте також: День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України

Аннабелла голодує вже тиждень і разом із папугою оселились просто неба на Поштовій площі. Мовчати вже немає сил, каже, що на її очах руйнують пам'ятку часів Київської Русі.

Декілька років розкопок і чотири роки боротьби з інвестором, який хотів на цьому місці побудувати торгівельний центр. За цей час археологи знайшли чимало цінних артефактів – княжі печатки, зброю, прикраси, стріли та кераміку. Уже більше року всі археологічні роботи зупинені, через погрози інвестора покласти бетонні плити і цим самим знищити історичну пам'ятку. У КМДА зреагували і вирішили створити музей на місцевому рівні, але й від ідеї збудувати на місці знахідки торговельний центр чиновники відмовлятися не збираються.

Таке рішення активістів не влаштовує, адже головна їх вимога надати музею національного статусу. Законсервувати і музеєфікувати все на місці. Чекати знов роками вони не готові тож збираються під стінами Мінкульту.

"Протягом року до нас ніякої відповіді немає. Є відповідна дата коли написане це звернення і ми готові це зробити ще раз. Мене переконувати не треба, я за те, щоб цьому місцю надати статус національного значення", – міністр культури Євген Нищук.

Нищук каже, процес гальмує Київська міська державна адміністрація. Лист від Мінкульту вони отримали ще 10 серпня минулого року. Вона має заморозити бізнес-проект, надати статус, виділити кошти і зберегти єдиний в Україні подібний музей.