Голодують заради свободи: українські політв'язні голодуванням домагаються свого звільнення

Все більше українських політв'язнів йдуть на відчайдушний крок, аби домогтися справедливості. Загалом у кремлівських в'язницях перебувають десятки незаконно засуджених українців.

У четвер, 31 травня, голодування оголосив кримський активіст Олександр Кольченко, якого засудили до 10-ти років тюрми, начебто, за тероризм. Він вимагає звільнити з-під варти Олега Сенцова. Український режисер відмовився від їжі ще 14 травня, аби домогтися звільнення з російських тюрем усіх українських бранців. Стало відомо, що стан Сенцова погіршився, він дуже схуд і почав втрачати зуби.

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Раніше на знак солідарності із Сенцовим голодування оголосив ув'язнений в Росії український солдат Олександр Шумков, якого заарештували за участь у "Правому секторі". Він голодує вже 8 днів. До акції долучився і російський активіст Станіслав Зимовець – він потрапив за ґрати через напад на поліцейського на мітингу "Він вам не Дімон". Без їжі він – четвертий день.

А от 74-й день на знак протесту проти своєї сфабрикованої справи голодує український активіст Володимир Балух. Його запроторили за ґрати начебто за зберігання боєприпасів.

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Та звільняти українських політв'язнів в Росії не поспішають. Москва не погодилася на обмін 23 засуджених росіян на українських бранців. Це питання обговорювали напередодні під час переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.

Загалом у тюрмах Росії та анексованого Криму незаконно утримують 64-ох українських політв'язнів. Переважно вони відбувають покарання за надуманими обвинуваченнями у жахливих умовах із клопами, щурами та їжею, непридатною до вживання. Так заарештованих намагаються зламати психологічно.