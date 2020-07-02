У свіжому випуску "Голосу Америки" на 24 каналі – посли країн "Великої сімки", західні дипломати, експерти та бізнес-спільнота застерігають українську владу від тиску на НБУ після заяви про відставку Смолія. Деякі компанії вже заявили, якщо не буде ясності, то вони вже зупиняють інвестиції в Україні, тому що тут виникає питання довіри.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Американські законодавці пропонують більше санкцій проти Росії. У США фіксують нові рекорди поширення COVID-19. 1 липня в країні зарежстрували понад 50 тисяч нових випадків інфікування.