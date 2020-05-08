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Голос Америки: Рівень безробіття у США сягнув рекордної позначки

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – рівень безробіття у США сягнув рекордної з часів Великої Депресії позначки – майже 15%. Такі дані оприлюднило Міністерство праці. У квітні економіка країни втратила понад 20 мільйонів робочих місць.

Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:

Вже до неділі 45 американських штатів почнуть послаблювати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню COVID-19.

Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України є залізною. Про це заявив Майк Помпео. 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини США Безробіття Голос Америки
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