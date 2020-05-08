Голос Америки: Рівень безробіття у США сягнув рекордної позначки
У свіжому випуску "Голосу Америки" – рівень безробіття у США сягнув рекордної з часів Великої Депресії позначки – майже 15%. Такі дані оприлюднило Міністерство праці. У квітні економіка країни втратила понад 20 мільйонів робочих місць.
Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:
Вже до неділі 45 американських штатів почнуть послаблювати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню COVID-19.
Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України є залізною. Про це заявив Майк Помпео.
Коментарі
Читайте також
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
"Годинники Венедіктової": генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів у справі НАБУ23:20
-
Голос Америки: Рівень безробіття у США сягнув рекордної позначки23:19
-
Зеленський чекає моїх ідей та уважно слухає, – Саакашвілі про розмови з президентом23:14
-
блогКолонія "побєдобєсія", або Чому Білорусь влаштовує парад?