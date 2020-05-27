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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: У США можуть платити людям за повернення на роботу після карантину

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Адміністрація Трампа вивчає можливість платити людям, які повертаються на роботу після карантину щотижневий бонус у розмірі 450 доларів. Такі заходи можуть бути включені у наступний пакет стимулювання економіки.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Кабмін підписав меморандум про постачання в Україну скрапленого газу зі США.

Медики США застерегли, що теперішні тести на антитіла від COVID-19 майже у половині випадків можуть показувати хибний результат.

Трамп звинуватив соцмережу твітер в утисках свободи слова та втручання у виборчі процеси.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини США Голос Америки
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