Голос Америки: У США можуть платити людям за повернення на роботу після карантину
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Адміністрація Трампа вивчає можливість платити людям, які повертаються на роботу після карантину щотижневий бонус у розмірі 450 доларів. Такі заходи можуть бути включені у наступний пакет стимулювання економіки.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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