Голос Америки. Що сталось 10 років тому між Росією та Грузією
У свіжому випуску "Голос Америки" – 10 років тому, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія де-факто окупувала грузинські території південної Осетії та Абхазії. За 5 днів загинули сотні осіб, більше 20 тисяч людей залишилися без даху над головою.
Також у випуску:
Конгресмена-республіканця Крістофера Коллінза заарештували за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі.
Завершився допит свідка по справі Пола Монафорта Ріка Гейтса.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі