Голос Америки. Що сталось 10 років тому між Росією та Грузією

У свіжому випуску "Голос Америки" – 10 років тому, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія де-факто окупувала грузинські території південної Осетії та Абхазії. За 5 днів загинули сотні осіб, більше 20 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Також у випуску: Конгресмена-республіканця Крістофера Коллінза заарештували за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі. Завершився допит свідка по справі Пола Монафорта Ріка Гейтса.