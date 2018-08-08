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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Що сталось 10 років тому між Росією та Грузією

Голос Америки 31 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – 10 років тому, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія де-факто окупувала грузинські території південної Осетії та Абхазії. За 5 днів загинули сотні осіб, більше 20 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Також у випуску:

Конгресмена-республіканця Крістофера Коллінза заарештували за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі.

Завершився допит свідка по справі Пола Монафорта Ріка Гейтса.

 

Теги: Пол Манафорт Голос Америки Новини Росії Новини Грузії Жертви
Джерело: 24 канал
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