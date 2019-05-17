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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Голос Америки: Чи готові США застосувати військову силу щодо Ірану, Венесуели та Північної Кореї

      Голос Америки 83 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ заявили, що між Дональдом Трампом та його радниками існують розбіжності щодо застосування зброї в Ірані, Венесуелі та Північній Кореї. У Білому Домі від конфлікту відхрещуються.

      Також у випуску:

      Сан-Франциско стало першим великим американським містом, яке заборонило використання технології розпізнавання облич правоохоронцями.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      16 травня
      20067
      Теги: Новини США Голос Америки Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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