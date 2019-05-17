Голос Америки: Чи готові США застосувати військову силу щодо Ірану, Венесуели та Північної Кореї

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ заявили, що між Дональдом Трампом та його радниками існують розбіжності щодо застосування зброї в Ірані, Венесуелі та Північній Кореї. У Білому Домі від конфлікту відхрещуються.

Також у випуску: Сан-Франциско стало першим великим американським містом, яке заборонило використання технології розпізнавання облич правоохоронцями.

Джерело: 24 канал