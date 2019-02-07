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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Голос Америки: Чи можуть незалежні кандидати від третіх партій мати успіх на виборах у США

      Голос Америки 22 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – хоча найбільш представленими у американській політиці є дві партії, Демократична та Республіканська, та в країні існують й інші політичні сили. Впродовж останніх років все більшу прихильність серед американців завойовують саме незалежні кандидати.

      Також у випуску: 

      Демократи у Конгресі хочуть дослідити фінансові справи Дональда Трампа.

      Чому Китайський Новий рік відзначили на грі NBA.

       

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      Теги: Голос Америки Новини США Новини політики
      Джерело: 24 канал
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