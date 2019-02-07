Голос Америки: Чи можуть незалежні кандидати від третіх партій мати успіх на виборах у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – хоча найбільш представленими у американській політиці є дві партії, Демократична та Республіканська, та в країні існують й інші політичні сили. Впродовж останніх років все більшу прихильність серед американців завойовують саме незалежні кандидати.
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Джерело: 24 канал
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