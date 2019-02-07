Голос Америки: Чи можуть незалежні кандидати від третіх партій мати успіх на виборах у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – хоча найбільш представленими у американській політиці є дві партії, Демократична та Республіканська, та в країні існують й інші політичні сили. Впродовж останніх років все більшу прихильність серед американців завойовують саме незалежні кандидати.

Також у випуску: Демократи у Конгресі хочуть дослідити фінансові справи Дональда Трампа. Чому Китайський Новий рік відзначили на грі NBA.