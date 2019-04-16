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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Голос Америки: Чи є зв'язок між спалахом кору у США та Україні

      Голос Америки 128 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у США зафіксували спалах кору, епіцентром вважають Нью-Йорк. Саме у громаді ортодоксальних євреїв і спалахнула хвороба. Припускають, що вони могли привезти вірус після паломництва в Україні, де ситуація з кором найгірша у Європі.

      Також у випуску:

      Трамп зателефонував президенту Макрону, висловив співчуття та запропонував підтримку народу Франції.

      Американці почали організовувати акції збору коштів на відбудову Нотр-Даму.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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