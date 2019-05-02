Голос Америки: Чи загрожує зниження цін на газ в Україні співпраці з МВФ
У свіжому випуску "Голосу Америки" – голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв в екслюзивному інтерв'ю розповів, що очікує українців після зниження цін на газ та чи чекати воєн олігархів в енергетиці при новообраному президенту Володимиру Зеленському.
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Джерело: 24 канал
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