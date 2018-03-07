Голос Америки. Чого намагається досягти Дональд Трамп, оголосивши торгову війну

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – анонсована Дональдом Трампом торгова війна ще не почалася, але вже має першу жертву – у відставку подав його головний економічний радник Гаррі Кон.

Також у випуску: У Вашингтоні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуґ розповів, як досягти миру.