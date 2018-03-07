Голос Америки. Чого намагається досягти Дональд Трамп, оголосивши торгову війну
Голос Америки 23:24, 7 березня 509 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – анонсована Дональдом Трампом торгова війна ще не почалася, але вже має першу жертву – у відставку подав його головний економічний радник Гаррі Кон.
Також у випуску:
У Вашингтоні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуґ розповів, як досягти миру.
Джерело: 24 Канал
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