Голос Америки. Чого очікувати від візиту Трампа до Британії з огляду на різкі заяви у бік Мей
У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп прибув з візитом до Великобританії. Президент США в інтерв'ю британським журналістам розкритикував прем'єр-міністерку Терезу Мей і шлях, яким вона та її уряд намагаються вирішити питання Brexit.
Також у випуску:
Мін'юст США висунув обвинувачення 12 громадянам Росії у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році.
У країнах Балтії, де ще відчутний російський вплив, побоюються повторення українського сценарію.
Джерело: 24 канал
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