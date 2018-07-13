Голос Америки. Чого очікувати від візиту Трампа до Британії з огляду на різкі заяви у бік Мей

У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп прибув з візитом до Великобританії. Президент США в інтерв'ю британським журналістам розкритикував прем'єр-міністерку Терезу Мей і шлях, яким вона та її уряд намагаються вирішити питання Brexit.

Також у випуску: Мін'юст США висунув обвинувачення 12 громадянам Росії у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. У країнах Балтії, де ще відчутний російський вплив, побоюються повторення українського сценарію.