Голос Америки: Чого у США очікують від новообраного президента України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – ЦВК оприлюднила остаточні результати другого туру президентських виборів. Тож, вже відомо, що свій голос за Володимира Зеленського віддали 13 мільйонів українців. Кореспонденти "Голосу Америки" з'ясували чого ж чекають від новообраного президента американські інвестори.
Також у випуску:
Дональд Трамп далі посилює імміграційне законодавство, нові правила торкнуться політичних біженців.
Джерело: 24 канал
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