Голос Америки. Чому експерти у США вважають, що Україна може програти Росії Азовське море

У свіжому випуску "Голос Америки" – Україна може програти Росії Азовське море, якщо не почне діяти, кажуть експерти у США, бо це – частина гібридної війни Кремля.

Також у випуску: Скандал у Білому домі – звільнена радниця Трампа опублікувала аудіо своїх розмов із президентом і адміністрацією, таємно записані у секретних приміщеннях. У середу, 15 серпня, політтехнологу Полу Манафорту винесуть вирок.