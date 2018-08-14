Голос Америки. Чому експерти у США вважають, що Україна може програти Росії Азовське море
У свіжому випуску "Голос Америки" – Україна може програти Росії Азовське море, якщо не почне діяти, кажуть експерти у США, бо це – частина гібридної війни Кремля.
Також у випуску:
Скандал у Білому домі – звільнена радниця Трампа опублікувала аудіо своїх розмов із президентом і адміністрацією, таємно записані у секретних приміщеннях.
У середу, 15 серпня, політтехнологу Полу Манафорту винесуть вирок.
Джерело: 24 канал
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