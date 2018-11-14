Голос Америки. Чому одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN судиться з Дональдом Трампом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – увага Вашингтону прикута до слухання справи "CNN проти президента Трампа" і ще п'яти членів його адміністрації: телеканал вимагає відновити акредитацію у Білому Домі свого кореспондента, якого позбавили на невизначений термін пропуску після суперечки з Трампом під час прес-конференції.
Також у випуску:
Триває боротьба за крісло губернатора у штаті Джорджія.
Міністр оборони США поїхав до кордону з Мексикою, щоб допомогти прикордонникам зупинити потік мігрантів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі