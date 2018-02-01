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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Чому прозорість українського бюджету тримається на рівні 2012 року

Голос Америки 00:14, сьогодні 185 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – рейтинг визначають всесвітні банки та МВФ. Україна, опинившись між Киргизстаном та Іспанією, отримала 54 бали зі 100.

Також у випуску:

На думку банків, покращити ситуацію може залучення суспільства до ухвалювання подібних рішень.

Теги: Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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