Голос Америки. Чому прозорість українського бюджету тримається на рівні 2012 року
Голос Америки 00:14, сьогодні 185 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – рейтинг визначають всесвітні банки та МВФ. Україна, опинившись між Киргизстаном та Іспанією, отримала 54 бали зі 100.
Також у випуску:
На думку банків, покращити ситуацію може залучення суспільства до ухвалювання подібних рішень.
Джерело: 24 Канал
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