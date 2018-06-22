Голос Америки. Як РФ порушує мирні домовленості та приймає футбольний чемпіонат

У свіжому випуску "Голос Америки" – на головних шпальтах світових видань футбольні баталії, але про десятки тисяч порушень режиму припинення вогню щомісяця говорять лише спостерігачі ОБСЄ.

Також у випуску: Стан здоров'я Олега Сенцова стрімко погіршується. У Нью-Йорку за біткоїни тепер можна купити обід або маєток за десятки мільйонів.