Голос Америки. Як РФ порушує мирні домовленості та приймає футбольний чемпіонат

Голос Америки. Як РФ порушує мирні домовленості та приймає футбольний чемпіонатГолос Америки 131 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – на головних шпальтах світових видань футбольні баталії, але про десятки тисяч порушень режиму припинення вогню щомісяця говорять лише спостерігачі ОБСЄ.
Також у випуску:
Стан здоров'я Олега Сенцова стрімко погіршується.
У Нью-Йорку за біткоїни тепер можна купити обід або маєток за десятки мільйонів.
Джерело: 24 канал
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