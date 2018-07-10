Голос Америки. Чому Трамп не зміг визначити – ворог чи друг для нього Путін
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп назвав майбутню зустріч з Путіним найлегшою зі всіх перемовин, які він проведе цього тижня в Британії, Брюсселі та Гельсінкі. Своїм конкурентом назвав американський президент російського колегу під час брифінгу в Білому домі перед відбуттям до Європи.
Також у випуску:
Дональд Трамп оголосив намір обговорити з європейськими партнерами питання неспівмірності членських внесків учасників НАТО на потреби оборони альянсу.
Політична атмосфера у Вашингтоні виглядає як голлівудський високобюджетний трилер: більшість прихильників Трампа вважає, що розслідування втручання у вибори зовнішніх сил проводиться несправедливо.
Джерело: 24 канал
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