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Голос Америки. Чому Трамп не зміг визначити – ворог чи друг для нього Путін

Голос Америки 138 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп назвав майбутню зустріч з Путіним найлегшою зі всіх перемовин, які він проведе цього тижня в Британії, Брюсселі та Гельсінкі. Своїм конкурентом назвав американський президент російського колегу під час брифінгу в Білому домі перед відбуттям до Європи.

Також у випуску:

Дональд Трамп оголосив намір обговорити з європейськими партнерами питання неспівмірності членських внесків учасників НАТО на потреби оборони альянсу.

Політична атмосфера у Вашингтоні виглядає як голлівудський високобюджетний трилер: більшість прихильників Трампа вважає, що розслідування втручання у вибори зовнішніх сил проводиться несправедливо.

Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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