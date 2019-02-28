Голос Америки: Чому Трамп та Кім Чен Ин не дійшли згоди в ядерному питанні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – днями у В'єтнамі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина. Лідери держав мали б підписати договір про ядерне роззброєння Північної Кореї. Проте зустріч Трампа й Кіма закінчилась завчасно й без угод.

Також у випуску: Мешканці Північної частини Каліфорнії потерпають від сильної повені. Демократи у Конгресі хочуть ускладнити купівлю зброї.