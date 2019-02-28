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      Голос Америки: Чому Трамп та Кім Чен Ин не дійшли згоди в ядерному питанні

      Голос Америки 38 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – днями у В'єтнамі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина. Лідери держав мали б підписати договір про ядерне роззброєння Північної Кореї. Проте зустріч Трампа й Кіма закінчилась завчасно й без угод.

      Також у випуску:

      Мешканці Північної частини Каліфорнії потерпають від сильної повені.

      Демократи у Конгресі хочуть ускладнити купівлю зброї.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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