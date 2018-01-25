Голос Америки. Чому Трамп вирішив взяти участь у форумі в Давосі
Голос Америки 00:19, сьогодні 269 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – економічний форум в швейцарському Давосі вперше за 18 років відвідав Президент США. За словами Дональда Трампа, він прагне показати, наскільки в Америці все чудово та як завдяки ньому процвітає економіка країни. Глава Білого дому вже зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.
Також у випуску:
Як надання зброї Україні змінить ситуацію на Донбасі.
Секс-скандал у спорті: екс-лікаря американської збірної у спортивній гімнастиці звинувачують у сексуальних домаганнях неповнолітніх.
Джерело: 24 Канал
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