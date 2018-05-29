Голос Америки. Чому в США жінки стали зазнавати більше утисків у праві зробити аборт
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у США аборти законні, але на місцевому рівні консервативна влада окремих штатів запроваджує все більше обмежень для жінок у праві перервати вагітність.
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Як у США відзначили День пам'яті, що запровадили на честь усіх америкнських військових, які віддали життя за свою країну.
Джерело: 24 канал
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