Голос Америки. Чому в США жінки стали зазнавати більше утисків у праві зробити аборт

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у США аборти законні, але на місцевому рівні консервативна влада окремих штатів запроваджує все більше обмежень для жінок у праві перервати вагітність.

Також у випуску: Як у США відзначили День пам'яті, що запровадили на честь усіх америкнських військових, які віддали життя за свою країну.