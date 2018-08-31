Голос Америки. Чому ворожі стосунки Маккейна і Трампа продовжуються навіть після смерті сенатора
У свіжому випуску "Голос Америки" – тіло сенатора Джона Маккейн доправили до Вашингтону для прощальної церемонії. На траурний захід вилетів з України і президент Петро Порошенко. А от Дональда Трампа на церемонії не буде.
Також у випуску:
Україна отримає Томос. Про надання документу про повну незалежність української церкви повідомив патріарх Варфоломій.
Джерело: 24 канал
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