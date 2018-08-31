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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Голос Америки. Чому ворожі стосунки Маккейна і Трампа продовжуються навіть після смерті сенатора

Голос Америки 154 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – тіло сенатора Джона Маккейн доправили до Вашингтону для прощальної церемонії. На траурний захід вилетів з України і президент Петро Порошенко. А от Дональда Трампа на церемонії не буде.

Також у випуску:

Україна отримає Томос. Про надання документу про повну незалежність української церкви повідомив патріарх Варфоломій.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Голос Америки Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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