Голос Америки. Чому закривають офіс американського Інституту Кеннана в Києві
Голос Америки 23:11, 6 березня 549 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Американський центр Вудро Вільсона оголосив про закриття офісу Інституту Кеннана в Києві. Це рішення нібито було прийнято у консультації з американськими високопосадовцями.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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