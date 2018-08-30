Голос Америки. Дипломат розповів, чому Євромайдан став особливим у житті Маккейна
У свіжому випуску "Голос Америки" – дипломат США повідомив, що Джон Маккейн називав свій досвід на Майдані у грудні 2013 року одним з найбільш надзвичайних моментів свого життя.
Також у випуску:
Аризона прощається з Джоном Маккейном.
Державний департамент США засудив перешкоджання нормальному судоплавству в Керченській затоці та в Азовському морі.
Джерело: 24 канал
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