Голос Америки. Дипломат розповів, чому Євромайдан став особливим у житті Маккейна

У свіжому випуску "Голос Америки" – дипломат США повідомив, що Джон Маккейн називав свій досвід на Майдані у грудні 2013 року одним з найбільш надзвичайних моментів свого життя.

Також у випуску: Аризона прощається з Джоном Маккейном. Державний департамент США засудив перешкоджання нормальному судоплавству в Керченській затоці та в Азовському морі.