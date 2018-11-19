Голос Америки. До чиновників США дзвонять пранкери, що представляються українським урядом
У свіжому випуску "Голос Америки" – американські посадовці по всій країні отримують дзвінки пранкерів, які представляються представниками українського уряду. Наразі відомо про сім таких випадків.
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Джерело: 24 канал
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