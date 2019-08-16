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      Голос Америки: До українських моряків в полоні РФ звернулися їх побратими зі США

      Голос Америки 126 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – суд у Москві прогнозовано залишив українських моряків за ґратами. Нині адвокати вкотре намагалися оскаржити тримання військовополонених під вартою. На якнайшвидше повернення захоплених росіянами українських моряків сподіваються їхні побратими, які зараз проходять тренування у Балтиморі, неподалік Вашингтона.

      Також у випуску:

      "Гренландія не продається", – у Данії зреагували, що Трамп, мовляв, хоче купти найбільший у світі острів.

      Послаблення екологічних стандартів – чим загрожує політика Адміністрації Трампа навколишньому середовищу.

       

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      Теги: Голос Америки Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини США Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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