Голос Америки: До українських моряків в полоні РФ звернулися їх побратими зі США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – суд у Москві прогнозовано залишив українських моряків за ґратами. Нині адвокати вкотре намагалися оскаржити тримання військовополонених під вартою. На якнайшвидше повернення захоплених росіянами українських моряків сподіваються їхні побратими, які зараз проходять тренування у Балтиморі, неподалік Вашингтона.

Також у випуску: "Гренландія не продається", – у Данії зреагували, що Трамп, мовляв, хоче купти найбільший у світі острів. Послаблення екологічних стандартів – чим загрожує політика Адміністрації Трампа навколишньому середовищу.

Джерело: 24 канал