Голос Америки: До українських моряків в полоні РФ звернулися їх побратими зі США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – суд у Москві прогнозовано залишив українських моряків за ґратами. Нині адвокати вкотре намагалися оскаржити тримання військовополонених під вартою. На якнайшвидше повернення захоплених росіянами українських моряків сподіваються їхні побратими, які зараз проходять тренування у Балтиморі, неподалік Вашингтона.
Також у випуску:
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Послаблення екологічних стандартів – чим загрожує політика Адміністрації Трампа навколишньому середовищу.
Джерело: 24 канал
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