Голос Америки: Дональд Трамп відвідав військову базу США в Іраку і виступив з гучними заявами

У свіжому випуску "Голосу Америки" – перший в історії каденції візит Дональда Трампа до американської військової бази в Іраку тривав на фоні суперечливого рішення президента про повне виведення військ із Сирії.

Також у випуску: Шостий день у США не працює федеральний уряд, і вирішення кризи поки не видно. Американець став першою людиною, яка змогла перетнути Антарктиду наодинці.