Голос Америки: Дональд Трамп відвідав військову базу США в Іраку і виступив з гучними заявами
У свіжому випуску "Голосу Америки" – перший в історії каденції візит Дональда Трампа до американської військової бази в Іраку тривав на фоні суперечливого рішення президента про повне виведення військ із Сирії.
Також у випуску:
Шостий день у США не працює федеральний уряд, і вирішення кризи поки не видно.
Американець став першою людиною, яка змогла перетнути Антарктиду наодинці.
Джерело: 24 канал
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