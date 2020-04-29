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      Голос Америки: Економісти розповіли, що чекає на українську економіку

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Світовому банку кажуть, що Україна виявилась найбільш готовою до економічної кризи у порівнянні зі всіма роками Незалежності. Водночас, без зовнішніх запозичень буде важко. Весь пакет міжнародної підтримки може скласти понад 8 мільярдів доларів.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      Президент Дональд Трамп застосував закон "Про оборонну промисловість" і наказав приватним м'ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19.

      ВВП американської економіки від початку 2020 року скоротилося майже на 5%. Це найбільше зменшення економіки за останні 12 років.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Голос Америки
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