Голос Америки: Економісти розповіли, що чекає на українську економіку
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Світовому банку кажуть, що Україна виявилась найбільш готовою до економічної кризи у порівнянні зі всіма роками Незалежності. Водночас, без зовнішніх запозичень буде важко. Весь пакет міжнародної підтримки може скласти понад 8 мільярдів доларів.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
Президент Дональд Трамп застосував закон "Про оборонну промисловість" і наказав приватним м'ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19.
ВВП американської економіки від початку 2020 року скоротилося майже на 5%. Це найбільше зменшення економіки за останні 12 років.
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