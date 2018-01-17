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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Голос Америки. Екс-стратег Білого дому відмовився свідчити щодо втручання Росії у вибори США

Голос Америки 23:43, 17 січня 147 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – колишній головний стратег Білого Дому Стівен Беннон відмовився відповідати на питання конгресмена, який розслідує справу ймовірного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Також у випуску:

Офіційний лікар Дональда Трампа повідомив, що президент США у відмінній фізичній формі.

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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