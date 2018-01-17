Голос Америки. Екс-стратег Білого дому відмовився свідчити щодо втручання Росії у вибори США
Голос Америки 23:43, 17 січня 147 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – колишній головний стратег Білого Дому Стівен Беннон відмовився відповідати на питання конгресмена, який розслідує справу ймовірного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.
Також у випуску:
Офіційний лікар Дональда Трампа повідомив, що президент США у відмінній фізичній формі.
Джерело: 24 Канал
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