Голос Америки. Експерт США пояснив, навіщо Трамп активно порушує тему Росії

Голос Америки. Експерт США пояснив, навіщо Трамп активно порушує тему РосіїГолос Америки 288 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – в Москву відправився радник Трампа, щоб обговорити ймовірну зустріч президентів США та Росії. Американський експерт вірить, що Трамп порушує тему Росії, аби відволікти увагу від невигідних для себе питань.
Також у випуску:
Меланія Трамп вирішила особисто переконатися, що відбувається з дітьми нелегалів, яких забирають в їхніх батьків.
Як у Техасі зустріли виконавчий указ президента, який зупиняє практику роз’єднання родин нелегалів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі