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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Голос Америки: Експерти з США пояснили, для чого потрібні дебати

      Голос Америки 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти з Вашингтону, як й українські виборці, хочуть почути про плани кандидатів у президенти. Зокрема, як будуть боротися з корупцією, розвивати економіку і єдина можливість зрозуміти їхні цілі – це дебати перед другим туром.

      Також у випуску: 

      Американські сенатори зареєстрували новий законопроект про посилення санцій проти Росії чи іншої держави у разі втручання в американські вибори.

      Зустріч генсека НАТО і Дональда Трампа у Білому Домі.

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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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