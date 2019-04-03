Голос Америки: Експерти з США пояснили, для чого потрібні дебати

У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти з Вашингтону, як й українські виборці, хочуть почути про плани кандидатів у президенти. Зокрема, як будуть боротися з корупцією, розвивати економіку і єдина можливість зрозуміти їхні цілі – це дебати перед другим туром.

Також у випуску: Американські сенатори зареєстрували новий законопроект про посилення санцій проти Росії чи іншої держави у разі втручання в американські вибори. Зустріч генсека НАТО і Дональда Трампа у Білому Домі.

Джерело: 24 канал