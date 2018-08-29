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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Емоційна заява Курта Волкера про Олега Сенцова

Голос Америки 52 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – американський дипломат Курт Волкер заявив Кремль має звільнити Олега Сенцова з гуманітарних і юридичних міркувань. Раніше держсекретар Майк Помпео у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим закликав Росію негайно звільнити Сенцова та українських політв’язнів.

Також у випуску:

Світ без готівки: чому влада Вашингтона проти?

Теги: Голос Америки Новини США Курт Волкер
Джерело: 24 канал
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