Голос Америки. Емоційна заява Курта Волкера про Олега Сенцова

У свіжому випуску "Голос Америки" – американський дипломат Курт Волкер заявив Кремль має звільнити Олега Сенцова з гуманітарних і юридичних міркувань. Раніше держсекретар Майк Помпео у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим закликав Росію негайно звільнити Сенцова та українських політв’язнів.

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