Голос Америки: Facebook заборонить пропаганду білого націоналізму та сепаратизму

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Facebook пообіцяли заборонити поширювання висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму на своїх платформах. Цей крок – реакція на трагедію в Новій Зеландії, де білий націоналіст розстріляв у мечеті 50 людей. При цьому, він вів пряму трансляцію нападу в соцмережі.

Також у випуску: Boeing вигадав, як полагодити систему в літаках MAX 8. Професор Колумбійського університету пояснив, чому політична реклама на телебаченні не діє на виборців і як найефективніше агітувати політикам.

Джерело: 24 канал