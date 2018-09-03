Голос Америки. Хто у США занепокоєний прагненням Росії підірвати довіру американців до виборів
У свіжому випуску "Голос Америки" – у адміністрації Трампа заявили, що Росія не просто прагне допомогти окремим кандидатам на виборах у США у листопаді 2018 року, а підірвати довіру американських виборців до своїх інститутів. Втім, сам Трамп про подібні наміри Кремля не згадував.
Також у випуску:
Історія двох українок, які навчаються та працюють у США.
Джерело: 24 канал
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