Голос Америки. Хто у США занепокоєний прагненням Росії підірвати довіру американців до виборів

У свіжому випуску "Голос Америки" – у адміністрації Трампа заявили, що Росія не просто прагне допомогти окремим кандидатам на виборах у США у листопаді 2018 року, а підірвати довіру американських виборців до своїх інститутів. Втім, сам Трамп про подібні наміри Кремля не згадував.

Також у випуску: Історія двох українок, які навчаються та працюють у США.