Голос Америки: Керівник МЗС Угорщини різко відповів на закиди щодо співпраці з Москвою
У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відзначився полум'яною відповіддю на запитання журналістки щодо особливих стосунків з Росією, назвавши такі думки "лицемірними".
Також у випуску:
Починаючи з 11 лютого держсекретар США Майк Помпео перебуватиме у країнах Центральної Європи з візитом з нагоди 30-ліття повалення так званої "залізної завіси".
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Джерело: 24 канал
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