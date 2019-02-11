Голос Америки: Керівник МЗС Угорщини різко відповів на закиди щодо співпраці з Москвою

У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відзначився полум'яною відповіддю на запитання журналістки щодо особливих стосунків з Росією, назвавши такі думки "лицемірними".

Також у випуску:

Починаючи з 11 лютого держсекретар США Майк Помпео перебуватиме у країнах Центральної Європи з візитом з нагоди 30-ліття повалення так званої "залізної завіси".

У США помічають новий шатдаун на горизонті: чи зможе чи буде мати бажання президент Дональд Трамп домовлятися з Конгресом.