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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Голос Америки: Керівник МЗС Угорщини різко відповів на закиди щодо співпраці з Москвою

      Голос Америки 477 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відзначився полум'яною відповіддю на запитання журналістки щодо особливих стосунків з Росією, назвавши такі думки "лицемірними".

      Також у випуску:

      Починаючи з 11 лютого держсекретар США Майк Помпео перебуватиме у країнах Центральної Європи з візитом з нагоди 30-ліття повалення так званої "залізної завіси". 

      У США помічають новий шатдаун на горизонті: чи зможе чи буде мати бажання президент Дональд Трамп домовлятися з Конгресом.

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      Теги: Голос Америки Новини США Угорщина
      Джерело: 24 канал
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