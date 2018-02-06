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Голос Америки. Ксенія Собчак зробила чергову резонансну заяву стосовно Криму та Донбасу

Голос Америки 23:09, 6 лютого 1441 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – доля анексованого Росією Криму має вирішуватися на загальних референдумах в обох країнах – в Україні та в Росії, а з Донбасу РФ треба просто забратися, – вважає Ксенія Собчак. У Вашингтоні вона хоче зустрітися з людьми, які в Адміністрації Дональда Трампа відповідають за санкції, та пояснити їм, що Росія – це не лише Путін.

Також у випуску:

Обвал на ринку акцій США, який стався вчора, 5 лютого, могли спровокувати очікування, що Федеральний резерв країни почне піднімати ставки кредитування. А також побоювання витка інфляції через сильну економіку. Американський уряд запевнив інвесторів: причин для паніки немає, економіка сильна, а ринок акцій коливається і це нормально.

Теги: Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Новини США Санкції Ксенія Собчак Голос Америки Анексія Криму АТО
Джерело: 24 Канал
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