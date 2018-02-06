Голос Америки. Ксенія Собчак зробила чергову резонансну заяву стосовно Криму та Донбасу

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – доля анексованого Росією Криму має вирішуватися на загальних референдумах в обох країнах – в Україні та в Росії, а з Донбасу РФ треба просто забратися, – вважає Ксенія Собчак. У Вашингтоні вона хоче зустрітися з людьми, які в Адміністрації Дональда Трампа відповідають за санкції, та пояснити їм, що Росія – це не лише Путін.

Також у випуску: Обвал на ринку акцій США, який стався вчора, 5 лютого, могли спровокувати очікування, що Федеральний резерв країни почне піднімати ставки кредитування. А також побоювання витка інфляції через сильну економіку. Американський уряд запевнив інвесторів: причин для паніки немає, економіка сильна, а ринок акцій коливається і це нормально.