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      Голос Америки: Майже 40 мільйонів американців можуть втратити роботу через коронавірус

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 березня – через карантин, який запровадили у США, стрімко збільшилася кількість безробітних американців. Економісти зазначили, що це лише початок – до квітня приблизно 40 мільйонів людей у США можуть втратити роботу.

      Також у випуску:

      В Америці придумали гаджет, який допоможе школярам навчатись онлайн.

      У Нью-Йорку зафіксували половину заражених на коронавірус з усієї країни. 

      Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
      26 березня
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини США Світова криза 2020 Безробіття Робота Голос Америки
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