Голос Америки: Майже 40 мільйонів американців можуть втратити роботу через коронавірус
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 березня – через карантин, який запровадили у США, стрімко збільшилася кількість безробітних американців. Економісти зазначили, що це лише початок – до квітня приблизно 40 мільйонів людей у США можуть втратити роботу.
Також у випуску:
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