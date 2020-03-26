Голос Америки: Майже 40 мільйонів американців можуть втратити роботу через коронавірус

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 березня – через карантин, який запровадили у США, стрімко збільшилася кількість безробітних американців. Економісти зазначили, що це лише початок – до квітня приблизно 40 мільйонів людей у США можуть втратити роботу.

Також у випуску: В Америці придумали гаджет, який допоможе школярам навчатись онлайн. У Нью-Йорку зафіксували половину заражених на коронавірус з усієї країни.