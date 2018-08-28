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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України

Голос Америки 119 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – Фріланд поїхала у Вашингтон для термінових переговорів з приводу тристоронньої угоди між США, Мексикою та Канадою про створення нової угоди, яка мала б замінити домовленість про зону вільної торгівлі, підписану ще 23 роки тому.

Також у випуску:

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що поважає Джона Маккейна.

У Аризоні відбудуться вибори сенатора – серед кандидатів відкрита бісексуалка, колишня льотчиця і шериф, засуджений за неповагу до суду.

Теги: Новини України Голос Америки Новини США Канада Мексика Христя Фріланд
Джерело: 24 канал
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