Голос Америки. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України
У свіжому випуску "Голос Америки" – Фріланд поїхала у Вашингтон для термінових переговорів з приводу тристоронньої угоди між США, Мексикою та Канадою про створення нової угоди, яка мала б замінити домовленість про зону вільної торгівлі, підписану ще 23 роки тому.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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